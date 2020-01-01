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فروانة: استئناف زيارات الأهالي من فئة القرابة الأولى لأسرى القدس غدًا

الأحد 14 يونيو 2020 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
فروانة: استئناف زيارات الأهالي من فئة القرابة الأولى لأسرى القدس غدًا


غزة / سما /

أفاد المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، أن زيارات الأهالي من فئة القرابة الأولى لأسرى القدس في سجن النقب الصحراوي ستستأنف غدا الاثنين بعد انقطاع لثلاثة شهور بسبب كورونا. وسيسمح يوم غد لنصفهم تقريبا، مع إجراءات الوقاية.

وقال فراونة في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن هذه انفراجة مهمة فقبل أيام كانت الزيارة لأسيرات الداخل، وغدًا لأسرى القدس.

وأوضح فراونة، أن زيارات الأسيرات وإدخال الملابس لهن قبل أيام جرت بعيدا عن الصليب الأحمر ودون أي دور له، مؤكدا أن زيارات أسرى القدس في النقب ستتم دون تدخل من الصليب الأحمر وعلى نفقة الأهالي الخاصة."

#اسرى #سجون الاحتلال #زيارات الاسرى

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