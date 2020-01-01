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عريقات: الضم هو تدمير للسلطة الفلسطينية.. ونهاية الحل التفاوضي!

الأحد 14 يونيو 2020 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: الضم هو تدمير للسلطة الفلسطينية.. ونهاية الحل التفاوضي!


رام الله / سما /

 قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إنه اذا ما اقدم نتنياهو على ضم انش واحد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، فسيكون بذلك قد قضى على أي احتمال للسلام في المنطقة.

وأضاف عريقات خلال لقاء نظمه نادي الصحافة في القدس اليوم الأحد، وبحضور الصحافة الاجنبية والاسرائيلية: اذا ما نفذ نتنياهو الضم والابرتهايد فإن عليه التحالف مع المنظمة klu klux clan الأمريكية العنصرية المتطرفة، ويجب ان يكون على استعداد لتحمل مسؤولياته كافة كسلطة احتلال، فالضم يعنى تدمير السلطة الفلسطينية، وستكون هذه نهاية الحل التفاوضي.

واوضح عريقات، أن الاسرائيليين لا يحبون الحقائق، ويعتقدون ان انكار الحقائق ينفي وجودها، ويجب ان يدركوا أن الضم يعني الابرتهايد والنظام العنصري.

#صائب عريقات #منظمة التحرير

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