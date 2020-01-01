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وفد من "التعاون" يزور جامعة النجاح ويوقع مذكرة تعاون مع معهد الطفولة

الأحد 14 يونيو 2020 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

 التقى رئيس جامعة النجاح الوطنية الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية والأكاديمية، ودائرة العلاقات العامة، اليوم، وفداً من مؤسسة التعاون ممثلاً بالرئيس الفخري للمؤسسة منيب المصري، ومدير عام المؤسسة يارا السالم، بهدف بحث آفاق التعاون المشترك واستكمال الخطط التطويرية بين الطرفين.

وأشاد النتشة بالجهود الحثيثة التي تبذلها مؤسسة التعاون في دعم المسيرة التعليمية، وقدَّم نبذة عن التطور الأكاديمي والبحثي الذي وصلت إليه الجامعة، وأبرز الجوائز والتصنيفات العالمية التي حققتها الجامعة في الأعوام الأخيرة، والدور الرائد الذي تبذله في خدمة المجتمع المحلي.

كما استعرض التجارب الناجحة التي أقامتها الجامعة كمشاريع إضاءة القرى النائية، وتطوير البحوث العلمية، ودعم الريادة والابتكار.

من جانبها، أشادت السالم بالتعاون القائم بين مؤسسة التعاون وجامعة النجاح، وأبدت استعداد المؤسسة لتعزيز الشراكة وبحث سبل الدعم في مجالات عدة، أبرزها الطاقة المتجددة، والزراعة، والشباب والريادة.

وأشادت بالعراقة والتطورات السريعة والنوعية التي تشهدها جامعة النجاح في خدمة المجتمع، ورفده بالكوادر المؤهلة أكاديمياً وثقافياً ووطنياً، وبحداثة التخصصات التي تعنى بالتركيز على الجوانب التقنية والتطبيقية الإبداعية.

وجرى خلال اللقاء توقيع اتفاقية بين المعهد الفلسطيني للطفولة التابع للجامعة ومؤسسة التعاون، تهدف إلى تعزيز قدرات وجهوزية المركز لتقديم خدمات الدعم النفسي والتعليمي والترفيهي للأطفال وعائلاتهم في ظل جائحة كورونا وتداعيتها، وتزويد المركز بالأدوات والآليات التي تمكنه من الوصول الى الفئات المستهدفة، وتحسين قدرات المركز للعمل في أوقات الطوارئ واستمراره في تقديم الخدمات النوعية.

وفي نهاية الزيارة، قام الوفد بجولة في الحرم الجامعي الجديد للتعرف على كليات الجامعة ومرافقها المختلفة شملت مكتبة ومتحف الجامعة، كما تم طرح ومناقشة العديد من الآراء والأفكار لتعزيز التعاون بين الجامعة ومؤسسة التعاون؛ لبناء شراكة حقيقية مستدامة ومثمرة بين الطرفين.

وضم الوفد من مؤسسة التعاون كلاً من: د. رنا الخطيب، مدير العمليات، ونجاد غنام، منسق وحدة الصناديق العربية، وسمر الحصري، مدير برنامج التنمية المجتمعية، وأنور أبو عماش، مدير برنامج التعليم، وأمل داود، مدير تنمية الموارد.

ومثَّل جامعة النجاح كل من: د. نضال دويكات، نائب الرئيس لشؤون التخطيط والتطوير والجودة، ود. كمال حجازي، المدير التنفيذي لمستشفى النجاح الوطني الجامعي، ود. علي الشعار، مدير المعهد الفلسطيني للطفولة، ود. سائدة عفونة، عميدة كلية العلوم التربوية، وأ. خالد الحسيني، مدير دائرة العلاقات العامة.

#جامعة النجاح

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