فلسطيني يفوز بالمركز الأول عن فئة الشعر بمسابقة "مبادرة أصدقاء المكتبة"

رام الله / سما /

أعلنت رئيسة "مبادرة أصدقاء المكتبة"، الكاتبة أمل الرندي، نتائج الفائزين في مسابقة نجوم المبادرة التي شارك فيها أطفال من الكويت والوطن العربي، بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ورعاية أمينه العام كامل عبد الجليل.

وحصل الطالب الفلسطيني مهند موسى أبو جاد الله، على المرتبة الأولى عن فئة الشعر من عمر (8-11)، وحل في المرتبة الثانية إسراء أحمد زغير من العراق، وفي المرتبة الثالثة زياد بن ناصر المنظري من سلطنة عمان.

وتهدف المسابقة إلى تحفيز الجيل الجديد على القراءة، واستغلال الحجر المنزلي الناتج عن الحالة الطارئة التي فرضها انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتواصل معهم ليقوموا بعمل إيجابي وكسر الجمود الذي عطل كل الأنشطة الثقافية.

وتضم المسابقة عدة فئات منها: فئة (القصة) من عمر (5-7)، و(القصة) من عمر (8-11)، وفئة (الشعر) من عمر (5-7).

وارتأت اللجنة أن تمنح جائزة تشجيعية للطفل خليل بن صلاح بن سليم الغافري (الوحيد المشارك من ذوي الاحتياجات الخاصة)، من سلطنة عُمان.