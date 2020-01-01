فلسطيني يفوز بالمركز الأول عن فئة الشعر بمسابقة "مبادرة أصدقاء المكتبة"

أعلنت رئيسة "مبادرة أصدقاء المكتبة"، الكاتبة أمل الرندي، نتائج الفائزين في مسابقة نجوم المبادرة التي شارك فيها أطفال من الكويت والوطن العربي، بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ورعاية أمينه العام كامل عبد الجليل.
وحصل الطالب الفلسطيني مهند موسى أبو جاد الله، على المرتبة الأولى عن فئة الشعر من عمر (8-11)، وحل في المرتبة الثانية إسراء أحمد زغير من العراق، وفي المرتبة الثالثة زياد بن ناصر المنظري من سلطنة عمان.
وتهدف المسابقة إلى تحفيز الجيل الجديد على القراءة، واستغلال الحجر المنزلي الناتج عن الحالة الطارئة التي فرضها انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتواصل معهم ليقوموا بعمل إيجابي وكسر الجمود الذي عطل كل الأنشطة الثقافية.
وتضم المسابقة عدة فئات منها: فئة (القصة) من عمر (5-7)، و(القصة) من عمر (8-11)، وفئة (الشعر) من عمر (5-7).
وارتأت اللجنة أن تمنح جائزة تشجيعية للطفل خليل بن صلاح بن سليم الغافري (الوحيد المشارك من ذوي الاحتياجات الخاصة)، من سلطنة عُمان.