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خالد يبحث التطورات السياسية مع القنصل المصري

الأحد 14 يونيو 2020 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
خالد يبحث التطورات السياسية مع القنصل المصري


رام الله / سما /

 التقى تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في مقر المنظمة برام الله، اليوم، المستشار مصطفى الشحات، القنصل العام لجمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين.

وخلال اللقاء، استعرض خالد الوضع السياسي الفلسطيني والأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية في ضوء مخططات الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة، بدءاً من السيطرة الكاملة على المستوطنات ومناطق الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى إغلاق الباب أمام أي إمكانية للتقدم نحو تسوية سياسية شاملة ومتوازنة توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة، بما فيها دولة فلسطين، على حدود الرابع من حزيران 1967، وفي القلب منها القدس الشرقية وصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية.

وأكد خالد ضرورة استنهاض عناصر القوة في الموقف الرسمي والشعبي العربي في مواجهة الموقف الأمريكي الإسرائيلي المتنكر لكامل الحقوق الفلسطينية المشروعة، جنباً إلى جنب مع الموقف الاوروبي والروسي والدولي لإجهاض كل المخططات الاستعمارية التي يحاول نتنياهو تمريرها بتشجيع أمريكي، مستغلاً في ذلك ضعف الموقف العربي وانشغال العالم بوباء كورونا.

من جانبه، أكد القنصل المصري الموقف المصري الثابت الداعم والمساند لتطلعات الشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه الوطنية المشروعة، ورفض مصر خطة الضم الإسرائيلية التي من شأن المضي في تطبيقها زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة وتقويض أُسس التسوية السياسية الشاملة والمتوازنة للصراع الفلسطيني والعربي الإسرائيلي.

#تيسير خالد #مصر

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