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نتنياهو: سنبدأ قريبًا ببناء بلدة "مرتفعات ترامب" في الجولان

الأحد 14 يونيو 2020 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: سنبدأ قريبًا ببناء بلدة "مرتفعات ترامب" في الجولان


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، التي عقدت قبل ظهر اليوم الأحد: "سنبدأ اليوم بخطوات عملية من أجل إقامة بلدة 'مرتفعات ترامب' في هضبة الجولان التي اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيادة الإسرائيلية عليها".
 
وبحسب موقع "i24 news" الإسرائيلي، انتقل نتنياهو بعد ذلك لاستعراض الوضع الناجم عن انتشار فيروس كورونا في العالم وفي البلاد، طالبًا من الجمهور الإسرائيلي مواصلة التقيد بالتعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة الإسرائيلية للوقاية من الفيروس ومنعًا لانتشاره.

#نتنياهو #الجولان المحتل #مستوطنات #ترامب

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