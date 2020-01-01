  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بوتين يعلق على احتجاجات أمريكا مستغربا رد فعل حكام الولايات على توجيهات ترامب

الأحد 14 يونيو 2020 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يعلق على احتجاجات أمريكا مستغربا رد فعل حكام الولايات على توجيهات ترامب


موسكو/ وكالات/

علق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على الاحتجاجات، التي تشهدها الولايات المتحدة، على خلفية مقتل المواطن الأمريكي، جورج فلويد، على يد الشرطة.

ونقلت القناة الأولى الروسية تصريحا لبوتين أدلى به في برنامج "موسكو - الكرملين - بوتين"، وانتقد فيه ردود أفعال حكام الولايات الأمريكية على توجيهات الرئيس دونالد ترامب. وقال بوتين: "الرئيس (ترامب) يقول إنه من الضروري فعل كذا وكذا، والحكام (الولايات) يقولون اذهب أنت بعيدا".

وقال بوتين إن "ما حدث هناك (الولايات المتحدة) هو تمظهر لبعض الأزمات الداخلية العميقة. في الواقع، نحن نراقب هذا منذ فترة طويلة. منذ اللحظة التي وصل فيها الرئيس الحالي إلى السلطة، عندما فاز بشكل واضح وبطريقة ديمقراطية، فإن الطرف الخاسر اختلق جميع أنواع الخرافات، فقط للتشكيك في شرعيته".

وشهدت الولايات الأمريكية موجة احتجاجات عنيفة، إثر وفاة مواطن أمريكي من أصل إفريقي في مدينة مينيابوليس على يد شرطي أبيض.

وبعد الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال شغب ونهب، طالب ترامب حكام الولايات بنشر الحرس الوطني، لكن مسؤولي السلطات في عدة ولايات ومناطق قالوا إن بإمكانهم التعامل مع الاضطرابات بدون تدخل الحرس الوطني أو الجيش.

وانتقد ترامب عمل عدد من حكام الولايات واتهمهم بالتقصير، ودعاهم إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لوقف أعمال الشغب والتخريب.

وكانت الخارجية الروسية قد أعربت في وقت سابق عن قلقها إزاء ارتفاع عدد حالات استخدام العنف من قبل الشرطة والاعتقالات غير المبررة بحق الصحفيين خلال تغطيتهم الاحتجاجات واسعة النطاق التي تشهدها حاليا الولايات المتحدة.

#روسيا #بوتين #الاحتجاجات #ترامب

الأكثر قراءة اليوم

التلفزيون العبريّ: المخابرات الفلسطينيّة تُخفي ملفاتها ترقبًا لاندلاع عنفٍ محتملٍ مع الاحتلال

قادة الجيش لـ"غانتس": الوضع في قطاع غزة متفجر للغاية.. وقد يتصاعد لإطلاق صواريخ وعودة المسيرات

سيلتقي اليوم فريدمان .. حلم "الضم" يتبخر بالنسبة لنتنياهو

مصرع شقيقين وإصابة آخرين بالاختناق داخل بئر عميق في سلفيت

الاحتلال يستعد للمجهول : "فجر الجبال" لمواجهة احتجاجات على الضم

نائب رئيس أركان الجيش الإثيوبي يوجه رسائل “حادة” إلى مصر

شاهد: الحرائق تلتهم مساحات في غلاف غزة جراء البالونات.. وموقع اسرائيلي يعلق .!!

الأخبار الرئيسية

جنرال إسرائيلي محذرا من "الضم": المنفعة ستنقلب لخسارة... و الاسوأ لا يزال أمامنا!

طائرة

الخارجية: الإعلان عن موعد الطائرات التي ستُقل العالقين من مصر خلال ساعات

حماس: خطاب السلطة وفتح يسمم الاجواء الوطنية عبر مهاجمة حماس

الرئيس عباس يصدر قرارا بانتداب عشرة قضاة للعمل القانوني في مؤسسات الدولة

الجهاد قد تقود التصعيد..معاريف تتحدث عن خيارات حماس للتعامل مع مخططات الضم