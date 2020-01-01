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ضجة في “تويتر” بعد هجوم نجيب ساويرس على الرئيس جمال عبد الناصر

الأحد 14 يونيو 2020 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضجة في “تويتر” بعد هجوم نجيب ساويرس على الرئيس جمال عبد الناصر


القاهرة /وكالات/

 شن عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، هجوما عنيفا على رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، بسبب انتقاده لوالده بصورة متكررة مؤخرا.
وقال لصحيفة “الوطن” المصرية: “يا عظمتك يا عبد الناصر، 50 عاما على وفاتك وأعداؤك لسه مرعوبين ومغلولين منك، ولسه كفك معلم على قفاهم”. وأضاف: “حقيقى إنك عظيم وحقيقى إنك الغائب الحاضر، أما هذا المدعو نجيب، فموت بغيظك.. سيظل عبدالناصر حبيب الملايين، ملايين القلوب، أما ملايين الدولارات إللي فاكر أنها حامياك، فهي وكلامك التافه في زبالة التاريخ”.
وكان نجيب ساويرس دخل في نقاش مع عدد من متابعيه على موقع “تويتر”، أمس السبت، حول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وسياساته، فوصفه بـ”كارثي” واتهمه بتدمير مصر وبتدمير الرقعة الزراعية بتقسيمها، وإفلاس كل الشركات الناجحة بتأميمها، وأن إطلاق كلمة فاشل عليه لا تكفي.

ورد ساويرس على خالد يوسف: “وأنت حبيبى بس أنا ما شتمتش أنا سردت حقائق تاريخية، والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية”.

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