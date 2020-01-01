استثنى اميركا واسرائيل ..مفتي ليبيا: لا يجوز شراء البضائع من الإمارات والأردن ومصر

طرابلس / وكالات /

أفتى مفتي ليبيا الصادق الغرياني، بعدم جواز شراء سلع من الإمارات والأردن ومصر، معتبرا أن كل دولار يدفع لتلك الدول بمثابة "رصاصة في صدور أبنائنا".

وقال الغرياني في فتوى نشرتها دار الإفتاء الليبية، عبر صفحتها على "فيسبوك" يوم الجمعة، إنه "لا يجوز شراء سلع من الإمارات أو الأردن أو مصر أو غيرها من الدول التي تعادينا".

وأرجع ذلك إلى أن "التجارة معهم تقوية لهم، وكل دولار ندفعه لهم هو رصاصة في صدور أبنائنا".

من جهتها اعربت مصادر لبية عن عدم رضاها عن الفتوى التي استثنت اسرائيل واميركا وروسيا والصين والعديد من الدول التي تعتبرفي صف الدول المعادية لـ"ليبيا" والاسلام.

المصدر: دار الإفتاء الليبية