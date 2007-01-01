جورج وسوف يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

وكالات / سما /

كشف المطرب السوري، جورج وسوف، حقيقة إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر جورج وسوف، المعروف بـ"سلطان الطرب"، رسالة على صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، أكد من خلاله إنه بصحة جيدة، مطالبا بعدم الالتفات إلى الشائعات التي يطلقها البعض من حين إلى آخر.

وأوضح وسوف أنه "تلقى الكثير من الاتصالات من المقربين له بعد ظهور شائعات بتدهور حالته الصحية"، داعيا جميع وسائل الإعلام إلى التأكد من المعلومات الخاصة به قبل نشرها، والاعتماد على المعلومات التي ينشرها على صفحته الرسمية فحسب.

سبق أن كشفت تقارير صحفية عن تدهور الحالة الصحية للفنان السوري جورج وسوف.

وذكرت مواقع إلكترونية نقلا عن مصادر مقربة من المطرب الشهير، أنه لم يستطع استكمال أحدث أعماله الفنية، وهي أغنية "حلاوة الروح"، بسبب حالته الصحية.

وكان آخر ظهور لجورج وسوف على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر نيسان/ أبريل، من خلال رسالة مصورة من داخل منزله يحث فيها جمهوره على ضرورة البقاء في منازلهم خوفا من تعرضهم للإصابة بفيروس "كورونا".