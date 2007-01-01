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رد مفاجئ من ابنة أصالة نصري بشأن خطوبتها

الأحد 14 يونيو 2020 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
رد مفاجئ من ابنة أصالة نصري بشأن خطوبتها


وكالات / سما /

أدلت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية، أصالة نصري، بتعليق مفاجئ، بشأن خطوبتها من طبيب مصري.

ونفت الذهبي خبر خطوبتها لموقع "إي تي بالعربي"، وأوضحت أن زيارة الطبيب معتز نصير، أول أمس الجمعة، كانت تلبية لدعوة على الغذاء بين العائلتين فقط وليست للخطوبة الرسمية.

وكان موقع "إي تي بالعربي" أول من نشر خبر خطوبة ابنة أصالة نصري، وذلك استنادا إلى مصادر مقربة من المطربة الشهيرة.

وذكر الموقع أن "العريس، الطبيب وخبير التجميل والليزر معتز نصير، زار منزل العروس، وتقدّم من والدتها بطلب يدها رسميا بعد قصة حب جمعتهما طوال الأشهر الستة الماضية".

وكانت شام الذهبي، شاركت في شهر فبراير/ شباط صورة لها عبر موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي إلى جانب الدكتور معتز نصير، يظهران فيها فى إحدى المناسبات التي جمعتهما، وعلقت: "دكتوري الوسيم.. عيد حب سعيد"، وذلك بمناسبة عيد الحب "الفالنتاين".

كما أشار الموقع إلى أن الزفاف سيتم نهاية العام الحالي.

وكانت ابنة أصالة نصري متزوجة من أحمد الجوهر، ومر عامان على انفصالهما.

#أصالة نصري #شام الذهبي

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