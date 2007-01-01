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فلبيني يفاجىء زوجته بعد وفاته

الأحد 14 يونيو 2020 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلبيني يفاجىء زوجته بعد وفاته


وكالات / سما /

تلقت فتاة فلبينية رسالة من والدها المتوفى قبل 10 أشهر يطلب منها فيها أن تنظم حفلة للاحتفال بعيد زواجه على والدتها.

وفوجئت أليسا مندوز برسالة غير متوقعة عند الثالثة صباحاً، قام والدها بجدولة موعد استلامها ليتزامن مع موعد الاحتفال بعيد زواجه، وليتأكد من حصول زوجته على حفلة لائقة حتى بعد وفاته.

ولم تتجرأ أليسا علىى قراءة الرسالة في البداية، واستغرق الأمر منها يومين حتى استجمعت شجاعتها لتقرأ كلمات والدها الراحل. واكتشفت أنه ترك لها تعليمات لتنظيم احتفال مناسب بعيد زواجه الـ 25 على والدتها.

ووصفت أليسا حب والدها لوالدتها بأنه لا حدود له، حيث أرفق الرسالة بكلمات رقيقة لوالدتها للتخفيف عنها في غيابه.

وكتبت أليسا في منشور على فيس بوك "كان من المفترض أن يحتفل والداي بعيد زواجهما الفضي الخامس والعشرين معاً اليوم، لكن القدر كان له رأي آخر، ورغم أنه لم يكن معنا بجسده، لكنه كان قادراً على مفاجأة والدتي في هذه المناسبة".

وبدأت أليسا بالتحصيرات واتباع التعليمات الخاصة باحتفال ذكرى الزواج عندما كانت والدتها في الفراش عند الساعة 11 مساء، وانتهت في الساعة 5:30 صباحاً، أي قبل أن تستيقظ والدتها بنحو نصف ساعة.

واتبعت أليسا تعليمات والدها، التي تضمنت ترتيب الزهور، وتحضير الطعام، وتمويل رحلة إلى صالون التجميل لزوجته، بل وأعطى تعليمات حول كيفية التعامل مع ردود أفعال زوجته في كل مرحلة، وكانت النتيجة احتفال مميز كما كان الأب الراحل يتمنى، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

#الزوجة #الوفاة

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