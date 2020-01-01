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تطوير أسمنت لشفاء العظام

الأحد 14 يونيو 2020 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
تطوير أسمنت لشفاء العظام


وكالات / سما /

طور علماء ألمان أسمنتا ذاتي الشفاء، وذلك لربط العظام وتصنيع الأطراف الاصطناعية.

ويشار إلى أن العظام البشرية قادرة على التعافي بشكل ذاتي، ولكن في حالات الضرر الشديد لا يمكن الاستغناء عن التدخل الجراحي، حيث يتم استخدام المواد التي تعيد شكل العناصر التالفة في الهيكل العظمي البشري.

وتمكن موظفوا جامعة فورتسبورغ وجامعة يينا من تطوير مادة على أساس الأسمنت وفوسفات الكالسيوم تسمح باستبدال العظام. وتتميز بقوة ممتازة بسبب وجود ألياف الكربون أيضا، وفق موقع "Scientific Reports".

بالإضافة إلى ذلك، فإن الألياف تمنح المادة خاصية الشفاء الذاتي، وبذلك يمكن عدم استبدال الأطراف الصناعية أو الأجزاء التي تم زرعها والمصنوعة من هذه المادة.

#الأسمنت #العظام #الأطراف الاصطناعية

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