نتنياهو يحذر من ارتفاع الاصابات بكورونا والصحة الاسرائيلية : سيستمر لنهاية 2022

القدس المحتلة / سما /

حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع حكومي عقد صباح اليوم (الأحد) من ارتفاع عدد الإصابات. بفيروس كورونا معتبرا ذلك بانه اشارة مرور حمراء.

واضاف نتنياهو " أن ارتداء الأقنعة ضروري جدا من جهة يمنع العدوى ومن جهة اخرى القناع هو نوع من الإغلاق الذي يتخذه المواطن مما يلغي الحاجة إلى إغلاق وطني ".

في سياق متصل قال المدير التنفيذي المنهية ولايته لوزارة الصحة الاسرائيلية ان استمرار ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا في اسرائيل مقلقة بعد الاعتقال ان تفشي الفيروس قد انخفضت.

واضاف ان الفيروس يمكنه مرافقتنا بحلول نهاية عام 2022"مشيرا الى ان قرار فتح المرافق بشكل واسع ادى الى عودة ارتفاع الاصابات .