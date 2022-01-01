روبوت في فرنسا لتعقب الحشرات الطائرة وتصويرها

وكالات / سما /

تنتهج الحشرات الطائرة استراتيجيات فعالة للتعايش في البيئات الطبيعية، غير أن دراسة هذه الاستراتيجيات مازالت عملية حافلة بالتحديات نظرا لصغر حجم هذه الحشرات وسرعتها العالية أثناء الطيران.

ولكن فريق من الباحثين في جامعتي لورين وإينراي الفرنسيتين نجحوا في ابتكار روبوت يستطيع تعقب أثر هذه الحشرات وتصويرها.

ويعمل الروبوت بتقنيات خاصة لتقليل هامش الخطأ في تعقب مسار الحشرة أثناء طيرانها، وقد نجح بالفعل في تصوير عمليات طيران حر لبعض الحشرات مثل العتة التي لا يزيد طولها عن سنتيمترين، والتي يمكنها الطيران بسرعة ثلاثة أمتار في الثانية، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في مجال التكنولوجيا.

وتمهد هذه الدراسة الطريق أمام تعقب حشرات أخرى مثل ذبابة الفاكهة والبعوض، وهو ما يمكن أن يساعد في فهم الآليات التي تعتمد عليها هذه الحشرات في تحديد اتجاهها أثناء الطيران، في مواجهة المؤثرات الخارجية المختلفة.

ونشرت نتيجة الدراسة في دورية "ساينس روبوتكسن" العلمية المتخصصة في مجال الروبوتات.