بلاطة سادس فريق يفوز بلقب دوري المحترفين

نابلس / سما /

أصبح مركز بلاطة بطل دوري المحترفين لكرة القدم في الضفة الغربية المحتلة بنسخته العاشرة، سادس فريق يتوج باللقب منذ تطبيق نظام الاحتراف موسم 2010 - 2011.

وانتظر بلاطة 10 سنوات لكي يفوز بأول لقب بالدوري، رغم محاولاته الكثيرة للتتويج بالبطولة التي ترشح الفائز بها للمشاركة في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وافتتحت بطولة دوري المحترفين في الضفة موسم 2010-2011، حيث كان مركز الأمعري أول المتوجين بلقب البطولة.

أما أكثر الفرق تتويجاً بلقب دوري المحترفين فهو هلال القدس، حيث فاز بالبطولة 4 مرات مواسم 2011 - 2012، و2016 - 2017، و2017 - 2018، و2018 - 2019، يليه شباب الظاهرية، حيث تُوج باللقب مرتين 2012 - 2013، و2014 - 2015.

بدوره، نجح ترجي واد النيص في الفوز باللقب موسم 2013 - 2014، وشباب الخليل موسم 2015 – 2016، وبلاطة آخر المتوجين باللقب، بعدما استحق التتويج عن جدارة، وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، وقبل أسبوعين على نهاية المسابقة.