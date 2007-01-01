دوري الاحتراف الجزئي :انتصاران لسلوان ومركز طولكرم بصعوبة

الضفة المحتلة / سما /

حقق فريق سلوان فوزاً صعباً على نظيره جنين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي احتضنه إستاد فيصل الحسيني ، ضمن مباريات دوري الدرجة الاولى ولحساب الجولة الـ 20 ، وبهذا الفوز رفع سلوان رصيده الى "33" نقطة في المركز الرابع فيما تعقدت مهمة جنين بهذه الخسارة بعد ان استقر عند النقطة "22" في المركز العاشر

وبهذا الفوز حافظ سلوان على اماله قائمة في المنافسة على خطف احدى بطاقات الصعود لدوري المحترفين لكن حظوظه مشروطة بنتائج الفرق الأخرى. .

البداية جاءت لمصلحة سلوان، الذي اندفع صوب مرمى جنين، وكاد ان يفتتح التسجيل مبكراً، عبر امجد شقير بتسديده كرة قوية ، تألق الحارس سباعنة في ابعادها ، لتصل مرة اخرى عند ساجد الغول لكنه اطاح بالكرة فوق المرمى"6".

واصل سلوان محاولاته الهجومية لاقتناص هدف التقدم، لكن تلك المحاولات افتدقت للتركيز من جانب المهاجمين، في المقابل، كانت تظهر بعض المحاولات لجنين ، افشلها مدافعو سلوان، وتكللت هجمات سلوان بهدف السبق عن طريق اللاعب محمد حمد الذي استقبل كرة ساجد الغول، زجها حمد في المرمى "33".

ولم تمض سوى خمسة دقائق حتى اضاف أيهم سلامة الهدف الثاني لسلوان، اثر كرة استلمها على مشارف الجزاء وتجاوز المدافعين وأسكن الكرة على يمين الحارس سباعنة ، واستهل سلوان مطلع الشوط الثاني ليوسع الفارق بالهدف الثالث، عبر رأسية ايوب مراغة ، لكن جنين رد في الدقيقة "55" وقلص الفارق من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح سامح علوان في المرمى،

وسط تراجع في اداء سلوان، اندفع غالبية لاعبي جنين للعمق ونجحوا من هز شباك سلوان مرة ثانية ،عندما استقبل عمر شبانة كرة سددها مباشرة في المرمى "58"، وفي هذه اللحظات امسك جنين بزمام المبادرة ووصل مرمى سلوان في اكثر من مرة لكن دون هز الشباك.

ولتنتهي المباراة بفوز سلوان على ضيفه جنين 3/2.

أدار اللقاء ممدوح حلاحله ، وساعده كمال شريتح ، يعقوب ابو تركي، ورابعاً محمد لهروش، راقب اللقاء مجدي زبيدات.

مركز طولكرم -العبيدية

وعلى ملعب الجامعة العربية الاميركية في جنين حقق مركز طولكرم فوزا شاقا على العبيدية بهدف دون مقابل وأبقى العبيدية في منطقة الخطر برصيد 24 نقطة في المركز التاسع بينما بات مركز طولكرم في موقع آمن الى حد كبير بعد أن رفع رصيده الى 28 نقطة مرتقيا الى المركز السابع.

وسجل مركز طولكرم هدف الفوز الوحيد في المباراة بواسطة حسين الشيخ نبيل في الدقيقة 41.