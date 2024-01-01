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دعم مالي لـ30 ناديا في قطاع غزة

الأحد 14 يونيو 2020 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دعم مالي لـ30 ناديا في قطاع غزة


غزة / سما /

أكد عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة, افتتاح مرحلة المشاريع الصغيرة للأندية الرياضية, الممولة من المجلس الأعلى بقيمة 150 ألف دولار.

وحضر هنية افتتاح صالة الأفراح داخل نادي خدمات المغازي في المنطقة الوسطى, وهو مشروع يضمن للنادي مصدر دخل ثابت على مدار العام.

وقال في تصريحات صحافية, إن الإدارة العامة للمشاريع, ستتابع تنفيذ مختلف المشاريع لـ30 ناديا في قطاع غزة.

وبيّن أن المشروع المقبل, سيكون افتتاح الملعب المعشب صناعيا لنادي اتحاد خانيونس جنوب القطاع الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن تشمل المشاريع القادمة أندية أخرى أبرزها شباب رفح, والقادسية, وخدمات خانيونس، والرباط, والترابط, وأهلي النصيرات, وخدمات النصيرات, وخدمات البريج, واتحاد الزوايدة, وخدمات دير البلح، واتحاد دير البلح.

كما ستستفيد أيضا أندية الصداقة, وخدمات الشاطئ, والهلال, وغزة الرياضي, والمجمع الإسلامي، والتفاح، والجزيرة, والزيتون, وخدمات جباليا, وبيت حانون الرياضي, وبيت حانون الأهلي, وفلسطين, والصلاح, بالإضافة لصالات سعد صايل، وحسن سلامة, وأبو يوسف النجار.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة, أسهم مؤخرا بمبلغ 50 ألف دولار لتمويل مشروع توسعة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بالمنطقة الوسطى, ونقل نادي اتحاد الدير لمقره الجديد.

#عبد السلام هنية

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