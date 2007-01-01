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مخالفة ميسي تهدده بقرار صارم من الليجا

الأحد 14 يونيو 2020 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مخالفة ميسي تهدده بقرار صارم من الليجا


وكالات / سما /

تناسى الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، قواعد بروتوكول الدوري الإسباني، عقب فوز برشلونة العريض على ريال مايوركا، في أول مباراة للفريقين بعد استئناف النشاط.

واكتسح برشلونة مضيفه مايوركا برباعية دون رد، سجل ميسي خلالها الهدف الرابع في الدقيفة 93، وذلك ضمن مباريات الجولة 28 للدوري الإسباني.

وعقب انتهاء المباراة، التقطت عدسات الكاميرات ميسي وهو يبدل قميصه مع أحد لاعبي مايوركا، وهو ما يخالف قواعد بروتوكول الدوري الإسباني والإجراءات الوقائية.

ويمنع بروتوكول الدوري الإسباني تبادل القمصان بين اللاعبين، لمنع نقل عدوى فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة قرارًا من رابطة الليجا تجاه ميسي ولاعب مايوركا.

#ميسي #الليجا

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