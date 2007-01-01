بايرن ميونخ يفلت من كمين جلادباخ في الدوري الألماني بهدف متأخر

وكالات / سما /

أفلت بايرن ميونخ من كمين ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت في إطار منافسات الدوري الألماني.

و استقبل الفريق البافاري نظيره جلادباخ في ملعب أليانز أرينا في لقاء لحساب مباريات الجولة 31 من البوندسليجا، ليحصد الفريق الذي يدربه هانز فليك بالنقاط الثلاث بفوز شاق قوامه هدفين لهدف.

يوناس هوفمان فوت على جلادباخ فرصة التقدم بعدما ضيع ركلة جزاء في الدقيقة 16 قبل أن يأتيه العقاب في غضون عشرة دقائق فقط بهدف التقدم للبايرن عبر جوشوا زيركزي.

و كثف ضيوف أليانز أرينا جهودهم للتعادل و نجحوا في ذلك بالفعل عند حدود الدقيقة 37 بعدما أسكن الفرنسي بينيامين بافار الكرة في مرمى فريقه بالخطأ.

و في الشوط الثاني حاول كلا الفريقان الوصول لمرمى الآخر و بقي التعادل مسيطراً على لوح النتيجة حتى الرمق الأخير من الوقت الأصلي لينجح ليون جوريتسكا في تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 86.

فوز يقرب البايرن من حسم لقب الدوري الألماني حيث رفع رصيده للنقطة 73 في المرتبة الأولى في جدول الترتيب.