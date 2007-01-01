  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بايرن ميونخ يفلت من كمين جلادباخ في الدوري الألماني بهدف متأخر

الأحد 14 يونيو 2020 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايرن ميونخ يفلت من كمين جلادباخ في الدوري الألماني بهدف متأخر


وكالات / سما /

أفلت بايرن ميونخ من كمين ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت في إطار منافسات الدوري الألماني.

و استقبل الفريق البافاري نظيره جلادباخ في ملعب أليانز أرينا في لقاء لحساب مباريات الجولة 31 من البوندسليجا، ليحصد الفريق الذي يدربه هانز فليك بالنقاط الثلاث بفوز شاق قوامه هدفين لهدف.

يوناس هوفمان فوت على جلادباخ فرصة التقدم بعدما ضيع ركلة جزاء في الدقيقة 16 قبل أن يأتيه العقاب في غضون عشرة دقائق فقط بهدف التقدم للبايرن عبر جوشوا زيركزي.

و كثف ضيوف أليانز أرينا جهودهم للتعادل و نجحوا في ذلك بالفعل عند حدود الدقيقة 37 بعدما أسكن الفرنسي بينيامين بافار الكرة في مرمى فريقه بالخطأ.

و في الشوط الثاني حاول كلا الفريقان الوصول لمرمى الآخر و بقي التعادل مسيطراً على لوح النتيجة حتى الرمق الأخير من الوقت الأصلي لينجح ليون جوريتسكا في تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 86.

فوز يقرب البايرن من حسم لقب الدوري الألماني حيث رفع رصيده للنقطة 73 في المرتبة الأولى في جدول الترتيب.

#بايرن ميونخ #الدوري الألماني

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف: حماس بعثت رسالة تهديد الى اسرائيل.. اليك تفاصيلها

التلفزيون العبريّ: المخابرات الفلسطينيّة تُخفي ملفاتها ترقبًا لاندلاع عنفٍ محتملٍ مع الاحتلال

وزير إسرائيلي يحذّر من تراجع ترامب عن دعم الضمّ

شاهد: الحرائق تلتهم مساحات في غلاف غزة جراء البالونات.. وموقع اسرائيلي يعلق .!!

نائب رئيس أركان الجيش الإثيوبي يوجه رسائل “حادة” إلى مصر

الجيش الإثيوبي: مصر تعلم أن الشعب الإثيوبي لا يخاف الموت وتعلم كيف يمكننا إدارة الحرب

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يستعد للمجهول : "فجر الجبال" لمواجهة احتجاجات على الضم

صحيفة مقربة من نتنياهو تزعم :دول عربية ابلغت عباس بان مخطط الضم سيتم تطبيقه على مراحل

سيلتقي اليوم فريدمان .. حلم "الضم" يتبخر بالنسبة لنتنياهو

860x484 (2)

مصرع شقيقين وإصابة آخرين بالاختناق داخل بئر عميق في سلفيت

قادة الجيش لـ"غانتس": الوضع في قطاع غزة متفجر للغاية.. وقد يتصاعد لإطلاق صواريخ وعودة المسيرات