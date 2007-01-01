  1. الرئيسية
  2. الرياضة

نابولي يتأهل لنهائي كأس إيطاليا بعد إقصاء إنترميلان في مباراة مثيرة

الأحد 14 يونيو 2020 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نابولي يتأهل لنهائي كأس إيطاليا بعد إقصاء إنترميلان في مباراة مثيرة


وكالات / سما /

حقق نابولي تأهلاً صعباً لنهائي كأس إيطاليا على حساب إنترميلان، بعد التعادل بهدف لكل فريق في المُباراة التي جمعت بينهما على أرض ستاد سان باولو في إطار إياب كأس إيطالياً، مستفيداً من الفوز الذي حققه خارج الأرض.

إنترميلان بدأ المُباراة قوياً وسجل  كريستيان إيركسن الهدف الأول للنيراتزوري في الدقيقة 3، قبل أن يعود درايز ميرتنز بهدف التعادل لنابولي بهدف في الدقيقة 41.

وكان نابولي قد حسم جولة الذهاب من الدور بالفوز على إنترميلان في المُباراة التي جمعت بين الفريقين في سان سيرو في 13 فبراير الماضي، وسجل الهدف فابيان رويز في الدقيقة 57.

ويلتقي نابولي في نهائي البطولة غريمه يوفنتوس الذي كان قد تأهل للنهائي، أمس الجمعة، بعد أن أقصى أيه سي ميلان عقب التعادل معه سلبياً، مستفيداً من التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مباراة سان سيرو.

#إنتر ميلان #نابولي #كأس إيطاليا

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف: حماس بعثت رسالة تهديد الى اسرائيل.. اليك تفاصيلها

التلفزيون العبريّ: المخابرات الفلسطينيّة تُخفي ملفاتها ترقبًا لاندلاع عنفٍ محتملٍ مع الاحتلال

وزير إسرائيلي يحذّر من تراجع ترامب عن دعم الضمّ

شاهد: الحرائق تلتهم مساحات في غلاف غزة جراء البالونات.. وموقع اسرائيلي يعلق .!!

نائب رئيس أركان الجيش الإثيوبي يوجه رسائل “حادة” إلى مصر

الجيش الإثيوبي: مصر تعلم أن الشعب الإثيوبي لا يخاف الموت وتعلم كيف يمكننا إدارة الحرب

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يستعد للمجهول : "فجر الجبال" لمواجهة احتجاجات على الضم

صحيفة مقربة من نتنياهو تزعم :دول عربية ابلغت عباس بان مخطط الضم سيتم تطبيقه على مراحل

سيلتقي اليوم فريدمان .. حلم "الضم" يتبخر بالنسبة لنتنياهو

860x484 (2)

مصرع شقيقين وإصابة آخرين بالاختناق داخل بئر عميق في سلفيت

قادة الجيش لـ"غانتس": الوضع في قطاع غزة متفجر للغاية.. وقد يتصاعد لإطلاق صواريخ وعودة المسيرات