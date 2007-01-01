نابولي يتأهل لنهائي كأس إيطاليا بعد إقصاء إنترميلان في مباراة مثيرة

وكالات / سما /

حقق نابولي تأهلاً صعباً لنهائي كأس إيطاليا على حساب إنترميلان، بعد التعادل بهدف لكل فريق في المُباراة التي جمعت بينهما على أرض ستاد سان باولو في إطار إياب كأس إيطالياً، مستفيداً من الفوز الذي حققه خارج الأرض.

إنترميلان بدأ المُباراة قوياً وسجل كريستيان إيركسن الهدف الأول للنيراتزوري في الدقيقة 3، قبل أن يعود درايز ميرتنز بهدف التعادل لنابولي بهدف في الدقيقة 41.

وكان نابولي قد حسم جولة الذهاب من الدور بالفوز على إنترميلان في المُباراة التي جمعت بين الفريقين في سان سيرو في 13 فبراير الماضي، وسجل الهدف فابيان رويز في الدقيقة 57.

ويلتقي نابولي في نهائي البطولة غريمه يوفنتوس الذي كان قد تأهل للنهائي، أمس الجمعة، بعد أن أقصى أيه سي ميلان عقب التعادل معه سلبياً، مستفيداً من التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مباراة سان سيرو.