فيديو.. برشلونة يُمطر شباك ريال مايوركا برباعية في الدوري الإسباني

وكالات / سما /

أمطر فريق برشلونة شباك مضيفه ريال مايوركا برباعية دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني.

و حل البارسا ضيفاً ثقيلاً على مايوركا في مباراة لحساب مواعيد الأسبوع الثامن و العشرين من الليجا ليواصل الفريق الكتالوني الانفراد بصدارة جدول الترتيب.

برشلونة دخل في أجواء أول مباراة بعد فترة التوقف الطويلة بسبب فيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 ” بسرعة، حيث تقدم بهدف مبكر عن طريق رأسية التشيلي أرتورو فيدال في الدقيقة 2.

و استمر الطوفان الهجومي لبرشلونة ليسفر عن تسجيل هدفاً ثانياً و هذه المرة حمل توقيع الدنماركي مارتن برايثوايت عند حلول الدقيقة 37.

و في الشوط الثاني حاول مايوركا العودة في النتيجة بتقليص الفارق لكن الأمور ظلت على حالها حتى ابتعد جوردي ألبا بهدف ثالث معقداً الأمور تماماً على أصحاب الأرض.

و لم تفلح محاولات مايوركا لتسجيل هدفاً شرفياً في مرمى الألماني تير شتيجن في الدقائق المتبقية من اللقاء بل ازداد الطين بلة بتسجيل ليونيل ميسي الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 93.

فوز يرفع رصيد البارسا للنقطة 61 في صدارة جدول الترتيب.