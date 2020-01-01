الإحصاء: الرقم القياسي لأسعار المستهلك يواصل انخفاضه للشهر الثاني على التوالي

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سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك (غلاء المعيشة) في فلسطين انخفاضا مقداره 0.91% خلال الشهر الماضي، مقارنة مع شهر نيسان، بواقع 1.29% في قطاع غزة، وبمقدار 0.88% في الضفة الغربية، وبمقدار 0.41% في القدس.

وعزى الجهاز المركزي للإحصاء في تقرير أعده بهذا الخصوص، السبب الرئيسي لتراجع الأسعار في فلسطين، إلى تراجع أسعار الخضروات المجففة بمقدار 20.74%، وأسعار البيض الطازج بمقدار 16.16%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 12.51%، وأسعار الغاز بمقدار 6.21%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 4.85%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 2.55%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 2.00%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 2.00%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.59%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 0.87%، وأسعار الأرز حبة قصيرة بمقدار 0.81%، وأسعار البطاطا بمقدار 0.69%.

وعلى مستوى أسعار بعض السلع الأساسية، تراجع سعر البصل الجاف ليبلغ في المتوسط 3 شواقل/ 1 كغم، كما تراجع سعر البيض الطازج ليبلغ 14 شيقلا/ 2 كغم، وبلغ سعر الخيار بيوت بلاستيكية بالمتوسط 3 شواقل/ 1 كغم، وتراجع سعر الموز ليبلغ 5 شواقل/ 1 كغم، كما سجل أرز الشقحة فئة 25 كغم بالمتوسط 142 شيقلا، كما تراجع سعر اسطوانة الغاز ليصل إلى 65 شيقلا/ 12 كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر أيار مع نظيره في العام 2019، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 1.96%، بواقع 2.05% في قطاع غزة، وبمقدار 2.00% في الضفة الغربية، وبمقدار 0.88% في القدس.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 1.29% خلال المرصود، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 20.37%، حيث بلغ متوسط سعر البصل الجاف 2 شيقل/ 1 كغم، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 16.75%، حيث بلغ متوسط سعر البندورة والخيار بيوت بلاستيكية 1 شيقل/ 1 كغم، والكوسا 2 شيقل/ 1 كغم، وأسعار البيض الطازج بمقدار 9.73%، حيث بلغ متوسط سعر البيض 11 شيقلا/ 2 كغم، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 5.23%، حيث بلغ سعر الديزل 4.35 شيقل/ 1 لتر، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 4.52%، حيث بلغ متوسط سعر لحم العجل الطازج 37 شيقلا/ 1 كغم، وسعر لحم الغنم الطازج مع العظم 50 شيقلا/ 1 كغم، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 3.16%، وأسعار السجائر المستوردة بمقدار 2.38%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 2.33%، حيث بلغ سعر البنزين (95) 4.69 شيقلا/ 1 لتر، وأسعار الأرز حبة قصيرة بمقدار 1.42%، حيث بلغ سعر أرز الشقحة 25 كغم 155 شيقلا، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 1.41%، حيث بلغ متوسط سعر الموز 4 شواقل/ 1 كغم، على الرغم من ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.44%، حيث بلغ متوسط سعر الدجاج الطازج 16 شيقلا/ 1 كغم.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.88% خلال شهر أيار، مقارنة مع شهر نيسان، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 20.51%، حيث بلغ سعر البصل الجاف 3 شواقل/ 1 كغم، وأسعار البيض الطازج بمقدار 19.45%، حيث بلغ متوسط سعر البيض 15 شيقل/2كغم، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 12.54%، حيث بلغ متوسط سعر البندورة العناقيد 4 شواقل/1كغم، وسعر الخيار بيوت بلاستيكية 3 شواقل/1كغم، وأسعار الغاز بمقدار 9.42%، حيث بلغ متوسط السعر للاسطوانة 62 شيقلا/ 12 كغم، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 5.23%، حيث بلغ سعر الديزل 4.35 شيقل/ 1 لتر، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 3.21%، حيث بلغ متوسط سعر الدجاج الطازج 12 شيقلا/ 1 كغم، وأسعار البطاطا بمقدار 2.46%، حيث بلغ متوسط سعر البطاطا 3 شواقل/ 1 كغم، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 2.27%، حيث بلغ متوسط سعر البنزين (95) 4.69 شيقل/ 1 لتر، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 1.20%، حيث بلغ متوسط سعر الموز 5 شواقل/ 1 كغم، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 0.97%، وأسعار الأرز حبة قصيرة بمقدار 0.44%، حيث سجل سعر أرز الشقحة فئة 25 كغم 139 شيقلا.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس انخفاضا مقداره 0.41% خلال شهر أيار 2020 مقارنة مع شهر نيسان 2020، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 26.84%، حيث بلغ متوسط سعر البصل الجاف 3 شواقل/ 1 كغم، وأسعار البيض الطازج بمقدار 15.72%، حيث بلغ متوسط سعر البيض 24 شيقلا/ 2 كغم، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 8.81%، حيث بلغ متوسط سعر الموز 5 شواقل/ 1 كغم، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 4.09%، حيث بلغ متوسط سعر الدجاج الطازج 18 شيقلا/ 1 كغم، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 3.31%، حيث بلغ متوسط سعر البنزين (95) 4.70 شيقل/ 1 لتر، وأسعار الأرز حبة قصيرة بمقدار 2.89%، حيث بلغ متوسط سعر أرز الشقحة فئة 25 كغم 150 شيقلا، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 1.86%، حيث بلغ متوسط سعر البندورة بيوت بلاستيكية 6 شواقل/ 1 كغم، وسعر الخيار بيوت بلاستيكية 4 شواقل/ 1 كغم، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.12%، حيث بلغ سعر لحم الغنم الطازج مع العظم 77 شيقلا/ 1 كغم، ولحم العجل الطازج الى 59 شيقلا/ 1 كغم، على الرغم من ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 25.99%، حيث بلغ متوسط سعر البطاطا 3 شواقل/ 1 كغم، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 3.03%، حيث بلغ متوسط سعر الديزل 5.10 شيقل/ 1 لتر، وأسعار الأسماك الحية، طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 1.25%.