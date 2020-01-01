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الجيش الإثيوبي: مصر تعلم أن الشعب الإثيوبي لا يخاف الموت وتعلم كيف يمكننا إدارة الحرب

الأحد 14 يونيو 2020 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإثيوبي: مصر تعلم أن الشعب الإثيوبي لا يخاف الموت وتعلم كيف يمكننا إدارة الحرب


وكالات

لوح نائب رئيس هيئة الأركان الإثيوبي الجنرال برهانو جولا، في تصريحات أطلقها أمس الجمعة، بالحرب ضد مصر، قائلا إن بلاده "ستدافع عن مصالحها حتى النهاية" في مسألة "سد النهضة".

وقال بيرهانو جولا، في مقابلة مع صحيفة "أديس زيمن" الأمهرية، إن أديس أبابا لن تتفاوض بشأن سيادتها على المشروع الذي يثير خلافا حادا مع مصر.

وأضاف أن "مصر لا تعرف أن الشعب الإثيوبي شعب بطولي لا يخاف من موت بلاده، ويعلم المصريون وبقية العالم جيدا كيف يمكننا إدارة الحرب كلما حان وقتها".

واتهم الجنرال الإثيوبي مصر بـ"استخدام أسلحتها لتهديد الدول الأخرى لعدم الاستفادة من المياه المشتركة"، وقال: "طريقنا للتقدم يجب أن يكون التعاون وبطريقة عادلة".

وتابع: "جميع مفاتيح النصر في أيدي الإثيوبيين. يمتلك المصريون مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأسلحة التي جمعوها لمدة 30 و40 سنة، لأنهم خائفون من محاولة مس المياه المشتركة. لا ينبغي لقادتها أن يعتقدوا ذلك".

وتسعى مصر إلى حل أزمة "سد النهضة" بطرق دبلوماسية وسياسية ولم يتطرق قادتها إلى موضوع الحرب مع أديس أبابا، إلا أن إثيوبيا تصر على إطلاق تصريحات تلقي بظلالها على احتمالية وقوع حرب مع مصر.

#مصر #اثيوبيا #حرب

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