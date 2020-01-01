وزير خارجية أردني سابق يدعو للتوجه لإيران وتركيا لمواجهة الضم

القدس المحتلة / سما /

دعا وزير خارجية أردني سابق بلاده للتوجه نحو إيران وتركيا لمواجهة مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لضم مناطق من الضفة الغربية والأغوار.

وقال مروان المعشر، في تصريحات نقلتها مواقع محلية، إنه "في ظل وجود تغير كبير في طبيعة التحالفات مع الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الخليج، فلا بأس من فتح المجالات مع إيران وتركيا، وذلك بحثا عن تنويع الخيارات للأردن، وفتح الأبواب، رغم وجود بعض الخلافات بين الأردن وإيران وتركيا".

وأكد المعشر أن ذلك لا يعني بالضرورة النجاح بوقف ضم الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية. لكنه بين أنه إذا أصبح الضم واقعا فعلينا (الحكومة الأردنية) أن نتخلى عن التشبث بأن حل الدولتين هو الوحيد، لأنه قتل، وحينها علينا أن نعمل على إبقاء الوجود الفلسطيني" .

وأشار المعشر إلى أن "الشعب الفلسطيني اليوم واع تماما لما يحاك ضده من مؤامرات، خصوصا فيما يتعلق بالهجرة". مضيفا أن "الدراسات تشير إلى أن نسب الرغبة في الهجرة ازدادت بشكل كبير في كافة الدول العربية، إلا بين الشباب الفلسطيني، وذلك نتيجة وعيه ورغبته بالحفاظ على أرضه".



وأكد المعشر أنه لا يمكن التعويل على المرشح الرئاسي الأمريكي الديمقراطي جو بادين، فرغم أنه معارض للضم، وأعلن ذلك رسميا، "إلا أنه هو الآخر قريب من إسرائيل، وإن لم يكن بقرب الرئيس الحالي دونالد ترامب".