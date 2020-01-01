رهط: مقتل روان القريناوي متأثرة بإصابتها في اعتداء لزوجها

القدس المحتلة / سما /

توفيت فجر اليوم الأحد، روان الكتناني القريناوي (29 عاما)، من مدينة رهط في النقب متأثرة بجرحها الخطيرة التي أصيبت بها في اعتداء على يد زوجها قبل يومين، حيث أعلن عن الطاقم الطبي في مستشفى "سوروكا" عن وفاتها بعد أن رقدت بالمستشفى وهي فاقدة للوعي إثر إصابتها الخطيرة جدا في الدماغ.

وأعلن فجر الجمعة في المستشفى عن وفاة الشابة القريناوي دماغيا، وهي حامل في شهرها السابع وأم لثلاثة أطفال، إثر ضربة قوية في رأسها بحسب الشرطة التي تنسب شبهات لزوجها بالاعتداء عليها.

وذكر الزوج بأن زوجته قد وقعت في الحمام، لكن الشرطة باشرت التحقيق حول شبهات بقيام الزوج بضرب زوجته بصورة مبرحة.

واعتقلت الشرطة زوج الشابة للاشتباه بأنه ضربها، وعرض على محكمة الصلح في بئر السبع بشبهة التسبب بالإصابة.

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا عن شابة بحاجة إلى تدخل طبي بعد تعرضها لضربة قوية في رأسها ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جانبه، قال والد الشابة "اتصل بنا زوج ابنتي الضحية وقال إنها سقطت في الحمام وتنزف دما، فردت والدتها على الفور: أنت من قتلتها".

وأوقفت الشرطة عددا من الأقارب وزوجها البالغ من العمر 32 عاما.

ويدعي أقارب الشاب أنها سقطت في الحمام، نافين وجود خلافات بين الزوجة وزوجها.

وبوفاة الشابة القريناوي يرتفع ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2020، إلى 35 ضحية، علما أنه قبل أيام قتل الشاب خليل خليل (28 عاما) من حيفا في جريمة إطلاق نار.