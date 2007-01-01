إجراء فحص مخبري لنتنياهو وريفلين بعد إصابة 4 موظفين لديهم

القدس المحتلة / سما /

أجريت فحوصات مخبرية، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبشكل منفصل للرئيس رؤوفين ريفلين، بعد تشخيص إصابات بفيروس كورونا لعدد من الموظفين العاملين لديهم.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن اختبارات الفحص لنتنياهو وريفلين كانت سلبية، أي بدون إصابة أي منهم، مشيرًا إلى أنه تقرر عدم الطلب منهم الدخول في عزل صحي لمدة أسبوع على الأقل في الوقت الحالي.

وتقرر العمل على تعقيم منزل ريفلين، وتتبع اختلاط الموظفة العاملة المصابة بالكورونا بمن يعملون داخل وخارج المنزل.

وكان أعلن عن إصابة 3 حراس أمن يعملون خارج منزل نتنياهو ولا يتخالطون معه بشكل مباشر.

وأجريت الفحوصات لنتنياهو وريفلين بشكل روتيني للتأكد من سلامتهما الصحية.

وقبل أسبوعين تم تشخيص موظف في مكتب نتنياهو بالقدس مصابًا بالفيروس، وتقرر عدم عزله أيضًا لعدم اختلاطه المباشر به.

وفي نهاية مارس/ آذار الماضي، دخل نتنياهو في عزلة صحية بعد تشخيص إصابة مستشارته بالفيروس، كما دخل بعزلة مماثلة بعد تشخيص إصابة وزير الصحة السابق يعقوب ليتسمان.

وأظهرت فحوصات مخبرية أجريت لنتنياهو في تلك الحالات عدم إصابته.