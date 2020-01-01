السفارة الأميركية في إسرائيل تحذر رعاياها في مدينة يافا

القدس المحتلة / سما /

أصدرت السفارة الأميركية في إسرائيل السبت، "تحذيرًا أمنيًا" لرعاياها في مدينة يافا، بسبب المواجهات التي اندلعت عقب احتجاجات العربفي المدينة على قرار تجريف مقبرة اسلامية.

وجاء في التحذير الأميركي، "الاحتجاجات مستمرة قرب برج الساعة، وفي جميع أنحاء مدينة يافا. يمكن أن تشمل الاحتجاجات حرق الإطارات، وإلقاء الحجارة وزجاجات حارقة. صدرت تعليمات لموظفي السفارة، بعدم الوصول إلى المنطقة. السفارة تحث المواطنين الأميركيين على اليقظة، واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة الوعي الأمني. ستواصل السفارة متابعة الوضع الأمني، ونشر معلومات إضافية إذا لزم الأمر. المواطنون الأميركيون مطالبون بالابتعاد عن الأضواء، وتتبع التقارير الإعلامية".

ولليوم الرابع على التوالي، تشهد مدينة يافا الساحلية وسط إسرائيل، احتجاجات من قبل متظاهرين عرب، على نية السلطات الإسرائيلية "تجريف مقبرة الإسلامية"، تمهيدا لإقامة مشروع سكني تابع لبلدية تل أبيب، في إطار سعيها لتدمير المعالم العربية للمدينة الفلسطينية، ما أدى إلى مواجهات مع أهالي المدينة.