  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

السفارة الأميركية في إسرائيل تحذر رعاياها في مدينة يافا

الأحد 14 يونيو 2020 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السفارة الأميركية في إسرائيل تحذر رعاياها في مدينة يافا


القدس المحتلة / سما /

أصدرت السفارة الأميركية في إسرائيل السبت، "تحذيرًا أمنيًا" لرعاياها في مدينة يافا، بسبب المواجهات التي اندلعت عقب احتجاجات العربفي المدينة على قرار تجريف مقبرة اسلامية.

وجاء في التحذير الأميركي، "الاحتجاجات مستمرة قرب برج الساعة، وفي جميع أنحاء مدينة يافا. يمكن أن تشمل الاحتجاجات حرق الإطارات، وإلقاء الحجارة وزجاجات حارقة. صدرت تعليمات لموظفي السفارة، بعدم الوصول إلى المنطقة. السفارة تحث المواطنين الأميركيين على اليقظة، واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة الوعي الأمني. ستواصل السفارة متابعة الوضع الأمني، ونشر معلومات إضافية إذا لزم الأمر. المواطنون الأميركيون مطالبون بالابتعاد عن الأضواء، وتتبع التقارير الإعلامية".

ولليوم الرابع على التوالي، تشهد مدينة يافا الساحلية وسط إسرائيل، احتجاجات من قبل متظاهرين عرب، على نية السلطات الإسرائيلية "تجريف مقبرة الإسلامية"، تمهيدا لإقامة مشروع سكني تابع لبلدية تل أبيب، في إطار سعيها لتدمير المعالم العربية للمدينة الفلسطينية، ما أدى إلى مواجهات مع أهالي المدينة.

#السفارة الامريكية #يافا

الأكثر قراءة اليوم

سيلتقي اليوم فريدمان .. حلم "الضم" يتبخر بالنسبة لنتنياهو

الجهاد قد تقود التصعيد..معاريف تتحدث عن خيارات حماس للتعامل مع مخططات الضم

مصرع شقيقين وإصابة آخرين بالاختناق داخل بئر عميق في سلفيت

حماس: خطاب السلطة وفتح يسمم الاجواء الوطنية عبر مهاجمة حماس

الاحتلال يستعد للمجهول : "فجر الجبال" لمواجهة احتجاجات على الضم

الرئيس عباس يصدر قرارا بانتداب عشرة قضاة للعمل القانوني في مؤسسات الدولة

صحيفة مقربة من نتنياهو تزعم :دول عربية ابلغت عباس بان مخطط الضم سيتم تطبيقه على مراحل

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل

كوهين

رئيس الموساد يسعى لإقناع دول عربية بالضم وبصدد جولة بالمنطقة

ملحم:نحن امام معركة تتعلق بالوجود والهوية.. والقيادة لا تخضع للذهب أو السيف ولا تنخدع بالوعود

جنرال إسرائيلي محذرا من "الضم": المنفعة ستنقلب لخسارة... و الاسوأ لا يزال أمامنا!

طائرة

الخارجية: الإعلان عن موعد الطائرات التي ستُقل العالقين من مصر خلال ساعات