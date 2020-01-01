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الرجوب: انجاز الدوري واغلاق الموسم استحقاق رياضي وطني

السبت 13 يونيو 2020 10:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب: انجاز الدوري واغلاق الموسم استحقاق رياضي وطني


رام الله / سما /

قال رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني، جبريل الرجوب، إن انجاز الدوري الفلسطيني بكرة القدم وإغلاق الموسم هو استحقاق رياضي وطني.

وأضاف الرجوب، على هامش استئناف دوري المحترفين، عبر فضائية فلسطين الرياضية، أن المجموعة الأولى أنجزت وفق توجيهات البروتوكول الذي قدمته وزارة الصحة بالتعاون مع الطاقم الطبي لاتحاد اللعبة، وما حصل يعكس الإرادة الرياضية عند الجميع وعلى رأسهم إدارات الأندية واللاعبين وتعاونهم هو الأساس في اكمال الموسم.

وقال، إن ما أنجز من شانه أن يؤسس للمرحلة القادمة، ونحن واجهنا ظروفاً صعبة من جائحة "كورونا"، وأزمة مالية وقيود على حركتنا وعلى موضوع اللاعبين من الداخل الفلسطيني، لكن رغم كل هذه التعقيدات كان هناك قراراً من اتحاد اللعبة بالتعاون والتنسيق مع الأندية دون استثناء، وأن تعاونهم وحسن اداراتهم يستحقون عليه الشكر والتقدير.

وهنأ الرجوب الأسرة الرياضية التي كانت ويجب أن تبقى مرآة مشرقة أمام العالم ومرآة مشرقة في إدارتها وسلوكها في واقعنا الوطني الفلسطيني، ونحن أحوج ما نكون فيه الى نماذج فيها انتماء وتقدير وفهم دقيق للظروف التي يواجهها شعبنا أمام الاحتلال الفاشي الذي يريد أن يقتل أي بارقة أمل.

#جبريل الرجوب #اتحاد كرة القدم الفلسطيني #الدوري الفلسطيني

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