موقع "واينت" الإسرائيلي يمتدح صاروخاً لقدرته على إصابة "المآذن"، وجبارين يطالب بالاعتذار

القدس المحتلة / سما /

اختار موقع "واينت" الإخباري عنوانًا تحريضيًا ويبثّ الكراهية ضد العرب، وذلك ضمن تغطيته لخبر حول تطوير صواريخ اسرائيلية جديدة، حيث قام محرر الخبر بوصف دقّة هذه الصواريخ مشددًا بالعنوان الرئيسي للخبر بأنها قادرة على "إصابة مئذنة مسجد".

وفي أعقاب هذا النشر، توجه عضو الكنيست د. يوسف جبارين إلى أدارة الموقع والعاملين فيه مُطالبًا بحذف هذا العنوان على الفور، مؤكداً عنصرية هذا النشر الذي يمس بمشاعر العرب والمشاعر الدينية والإنسانية، خاصة أن هذا النشر يشير إلى أن مآذن الجوامع والمساجد هي أهداف للآليات العسكرية الإسرائيلية، كما يظهر محرر الخبر "يتباهى" بقدرة الصاروخ على تفجير مئذنة مسجد!

وكتب جبارين في تغريدةٍ له على تويتر: "هناك خطوط إنسانية حمراء في الصحافة، وهي تشمل بالطبع الأخبار العسكرية. إن اختيار مثل هذا العنوان يدل على انعدام الحواس والمشاعر الإنسانية. هذا تحريض ونشر للكراهية ويجب الاعتذار عنه".

هذا وقد قام الموقع لاحقًا بحذف جملة "إصابة مآذن المساجد" من الخبر.