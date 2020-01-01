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الصحة الإسرائيلية: 177 إصابة جديدة بكورونا

السبت 13 يونيو 2020 10:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: 177 إصابة جديدة بكورونا


القدس المحتلة / سما /

 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 18972 من بينهم 300 حالة وفاة.

وأظهرت الحصيلة المسائية حول مٌستجدات كورونا، أن عدد الإصابات النشطة ارتفع إلى 3315 مريضًا، في زيادة بلغت 84 إصابة عن الحصيلة الأخيرة.

وعن حالة المرضى، بيّنت المعطيات الرسمية أن الحالة الصحية لـ45 مصابا وصفت بالمتوسطة، في حين بقي عدد الحالات الخطيرة مستقر على 35 مريضا، تم وصل 26 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي.

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #اصابات #اسرائيل

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