إصابة 3 من حراس الأمن في مقر نتنياهو بفيروس كورونا

القدس المحتلة / سما /

أعلنت إسرائيل السبت، إصابة ثلاثة من حراس الأمن، في المنزل الرسمي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بفيروس كورونا.

وجاء من رئاسة الحكومة الإسرائيلية، "كجزء من الاختبارات الروتينية لاكتشاف كورونا، أُخضع نتنياهو قبل أيام قليلة لفحص طبي، وكانت نتيجة الفحص طبيعية (سلبية)".

وأضافت رئاسة الحكومة الاسرائيلية "كجزء من الفحوصات، تبين إصابة ثلاثة من حراس الأمن، المسؤولين عن المحافظة على محيط منزل رئيس الحكومة الرسمي بكورونا. وتم إجراء فحص وبائي واختبارات، لجميع أفراد الأمن في المنطقة، وتبين أنهم في وضع جيد".

ووفقا للبيان، فبما أن هؤلاء الحراس موجودون في مراكز الحراسة ونقاط التفتيش خارج المنزل، ولا يدخلون إليه، فإنه لم يُطلب من نتنياهو الخضوع لأي قيود جراء ذلك.