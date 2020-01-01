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فلسطين حاضرة في مظاهرات اليونانيين

السبت 13 يونيو 2020 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين حاضرة في مظاهرات اليونانيين


اثينا /سما/

 حضرت فلسطين في مظاهرة ضخمة جرت بالعاصمة اليونانية أثينا نظمتها النقابات العمالية ضد كل أشكال الاستغلال والاضطهاد والعنصرية، وضد السياسات العدوانية الأميركية الإمبريالية بالمنطقة وتجاه شعوب العالم.

وشارك نحو خمسة آلاف متظاهر انطلقوا من وسط أثينا حتى السفارة الأميركية مرددين شعارات التضامن مع شعوب العالم المضطهدة ومع شعبنا الفلسطيني الذي رفعت أعلامه خلال هذه التظاهرة، بحضور سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي والعديد من أبناء شعبنا.

ودعا المشاركون إلى حرية فلسطين، منددين بالاحتلال وسياساته الاستيطانية العنصرية.

وأكد ممثل اتحاد العمال الأميركي من كاليفورنيا هاتفياً، تضامن الشعوب في نهوضها ضد الرأسمالية المتوحشة وتداعياتها السياسية الاستعمارية. كما تحدث أيضاً الأمين العام للحزب الشيوعي اليوناني، وسكرتير عام نقابات العمال "البامه" الذين أكدوا شعارات المظاهرة، ودعوا إلى حرية الشعوب من غلال الاضطهاد، بما فيها الشعب الفلسطيني.

وقال السفير طوباسي: إن الإعلان الصادر عن المتظاهرين أعطى فلسطين موقعها الذي تستحقه من المتضامنين مع حقوق شعبنا الذي يكافح ضد أبشع احتلال استيطاني.

ودعا البيان الصادر عن التظاهرة الحكومة اليونانية إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67، وإدانة الاحتلال والاستيطان والضم العنصري وضرورة محاربة دولة الاحتلال وايقاع العقوبات عليها، وضرورة توقف بعض الدول عن مواقف النفاق السياسي والكيل بمكيالين.

#فلسطين #اليونان #مظاهرة

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