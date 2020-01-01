الخارجية: 131 حالة وفاة و1973 إصابة في صفوف جالياتنا حول العالم

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم بلغ 131 حالة وفاة، و1973 إصابة، و1150 حالة تعافي.

وأوضحت الخارجية في تقريرها، اليوم السبت، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بصفوف جاليتنا في مصر، إضافة لإصابة 8 في أميركا، وأن 6 حالات تعافي جديدة سجلت في بلجيكا، وواحدة في أميركا، وواحدة أخرى في لوكسمبورغ.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية تسجيل 8 إصابات جديدة في صفوف الجالية هي، 5 إصابات من عائلة واحدة خرجت من المستشفى بعد تلقى العلاج اللازم وتخضع حالياً للحجر وأوضاعها مستقرة، وإصابتين لزوجين دخلا المستشفى وهما في الحجر حالياً واوضاعهما الصحية مطمئنة، والإصابة الثامنة لسيدة تعمل ممرضة في أحد المستشفيات الامريكية، وبذلك يرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية إلى 840، كما تم تسجيل حالة شفاء واحدة ليرتفع عدد حالات التعافي الى 358، في حين لم تسجل أية وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 58.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن هشام عطا حمدان شبير "53 عاماً" بسبب فيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية إلى 5، فيما لم يتم رصد أية حالة إصابة جديدة ليبقى عدد الاصابات الاجمالي حتى اللحظة 10 تعافي منها حالة واحدة، وتتابع السفارة حالات الاصابة النشطة وعددها 4، وتقف عند اية احتياج لها.

إلى ذلك أفادت سفارة دولة فلسطين في بلجيكا ولوكسمبورغ بتسجيل 6 حالات تعافي جديدة من الحالات المصابة، ليرتفع عدد الحالات المتعافية الى 77 من المجموع الكلي للإصابات البالغ عددها 88، وتؤكد السفارة ان الوضع الصحي للإصابات مستقر، ماعدا حالة واحدة نشطة ترقد في المستشفى لتلقي العلاج، اما بخصوص الحالة الوحيدة المصابة في لوكسمبورغ فأكدت السفارة تعافيها بشكل كامل.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل عدم تسجيل اية إصابة جديدة في صفوف الجالية بالرغم من الارتفاع الحاد في عدد الإصابات في البرازيل، ليبقى عدد الإصابات الإجمالي 37.