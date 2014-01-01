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التحالف العربي: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

السبت 13 يونيو 2020 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
التحالف العربي: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية


الرياض /وكالات/

 أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) باتجاه المملكة العربية السعودية.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، قال المالكي “تمكنت القوات المشتركة صباح اليوم السبت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صعدة اليمنية باتجاه مدينة نجران في محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء بالمدينة”.
وأضاف “نتج عن ذلك إصابة بعض المدنيين بإصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا الصاروخ الباليستي”.
وأشار إلى “استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار باستهدافات متعمدة وممنهجة، حيث بلغ مجموع الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة التي تم اعتراضها (312) صاروخا باليستيا”.
وأكد أن “قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، أواخر عام 2014.

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