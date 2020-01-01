شاهد: الحرائق تلتهم مساحات في غلاف غزة جراء البالونات.. وموقع اسرائيلي يعلق .!!

القدس المحتلة / سما /

اندلعت عدة حرائق اليوم السبت، في مساحات واسعة من مستوطنات غلاف غزة، جراء إطلاق بالونات حارقة ومتفجرة من القطاع.



وذكرت قناة كان العبرية أن حرائق كبيرة اندلعت في كيبوتس بئيري القريب من الحدود الشرقية لوسط القطاع، جراء سقوط بالونات حارقة، فيما اندلعت حرائق في مناطق أخرى.

فيما أشارت القناة 13 العبرية، الى أندلاع 4 حرائق في المجلس الاقليمي اشكول خلال الساعات الماضية

في السياق، علق المحلل العسكري لموقع "واللا" العبر أمير بوخبوط، على تجدد اطلاق البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات الغلاف، قائلا: على مايبدو في الوقت الحالي بدأ موسم التسخين على حدود قطاع غزة



يشار إلى أن عودة البالونات الحارقة يأتي في ظل مماطلة الاحتلال الإسرائيلي لتطبيق التفاهمات الموقعة مع حركة حماس أبرزها إعاقة وصول المنحة القطرية إلى قطاع غزة.