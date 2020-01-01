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بلجيكا تعرب عن "قلقها العميق" إزاء العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية

السبت 13 يونيو 2020 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلجيكا تعرب عن "قلقها العميق" إزاء العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية


بروكسل /سما/

قال وزير الخارجية البلجيكي فيليب جوفين إن "التهديدات المتكررة" للولايات المتحدة الأميركية والعقوبات الأخيرة التي فُرضت على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية تشكل "قلقا عميقا" لبلجيكا.

وأضاف في بيان صحفي صدر عنه، اليوم السبت، "إن دعم بلجيكا للمحكمة، باعتبارها مؤسسة قضائية مستقلة ونزيهة لا يتزعزع".

وجاءت تصريحات جوفين بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس الماضي، قيودا على التأشيرة إضافة إلى عقوبات اقتصادية على موظفي المحكمة الجنائية الدولية وعائلاتهم من خلال أمر دخل حيز التنفيذ فور توقيعه.

وقال جوفين، "بلجيكا تشير إلى مسؤوليات الولايات المتحدة كدولة مضيفة للأمم المتحدة"، وزيارات مسؤولو المحكمة الجنائية الدولية للولايات المتحدة تمت في إطار المهام الموكلة إلى المحكمة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف الوزير أن "بلجيكا ستتصل بشركائها دون تأخير لدراسة العواقب الملموسة لهذه التطورات الجديدة".

يشار إلى أن الولايات المتحدة لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية، التي كلفها المجتمع الدولي بمحاكمة الأفراد المتهمين "بإرتكاب الجرائم الخطيرة والتي تهم المجتمع الدولي"، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

#بليجكا #المحكمة الجنائية الدولية #ترامب #عقوبات

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