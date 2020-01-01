"الأونروا": استئناف كافة الخدمات في المراكز الصحية للاجئين الفلسطينيين في الأردن

عمان /سما/

استأنفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في المملكة الأردنية الهاشمية، جميع خدماتها العلاجية في العيادات الصحية التابعة لها، وفق تدابير صحية تضمن شروط السلامة العامة لمنع تفشي فايروس "كورونا" المستجد، وتماشياً مع قرارات وزارة الصحة الأردنية.

وستستقبل العيادات المراجعين من لاجئي فلسطين ضمن ساعات العمل المعتاد ما بين الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية الا ربع من يوم السبت وحتى الخميس.

وتهيب الوكالة بمراجعيها ضرورة الاقتداء بجميع تدابير السلامة العامة، ومن أهمها: التباعد الاجتماعي، وغسل الأيدي بالصابون، او تعقيمهما بالمعقمات الطبية بشكل متكرر، وارتداء القفازات والكمامات امتثالا لقانون الدفاع رقم (11)، والذي أعلنته الحكومة الاردنية في وقت سابق، وضروة اخذ موعد مسبق لزيارة المركز الصحي عن طريق اتصال هاتفيا بالمركز الصحي لتحديد نوع الخدمة المطلوبة والموعد المناسب لتفادي التجمعات والاكتظاظ المؤدي بشكل أو باخر لنقل العدوى.

وسيعمل الطاقم الطبي التابع للوكالة في العيادات الصحية على قياس درجة حرارة كافة المراجعين قبل الدخول للعيادة، والمساعدة في انجاز الخدمة المطلوبة في اسرع وقت لتفادي التواجد لوقت طويل داخل العيادة، ولن يسمح بدخول المركز الصحي لاكثر من مرافق واحد فقط مع المرضى اللذين هم بحاجة الى المساعدة كالأطفال، وكبار السن، وذوي الاعاقة، ويجب ترك مسافة امان لا تقل عن متر ونصف بين كل مراجع والاخر في قاعات الانتظار.

وعلى المراجعين ابلاغ فريق "الأونروا" الطبي في حال ظهور أعراض لارتفاع درجة الحرارة، أو أعراض تنفسية كالسعال، وألم في الحلق، أو صعوبة في التنفس.

كما دعت المراجعين الى ضرورة الالتزام بالتعليمات المذكورة اعلاه ومشاركتها مع الجيران، والسكان في نفس المخيم، او الحي، والاصدقاء، حتى يتسنى للجميع الاستفادة من الخدمات الصحية ضمن اقصى شروط السلامة وضبط العدوى.

وسيتم عرض هذه التدابير على الشاشات الموجودة في صالات الانتظار داخل كل عيادة؛ لضمان وصولها لجميع المراجعين.