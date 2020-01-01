جدل مع مداخلة للأخ إسماعيل هنية ..صادق الشافعي

لا نقبل استمرار اختطاف منظمة التحرير، وندعو إلى استراتيجية من 4 محاور لمواجهة التحديات".

كان هذا عنوان الخبر كما نشرته "سما الإخبارية" الخميس 4 حزيران الحالي عن مداخلة الأخ إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الندوة السياسية الإلكترونية التي شارك فيها، في نفس يوم الخميس، وعنوانها "من النكبة الى النكسة".

حتى مع تجاوز تعبير" الاختطاف" ودرجة صحته ودلالاته وما يمكن ان يأخذنا اليه من مسالك، فان بقية العنوان المذكور، ثم تفاصيل وعناوين أخرى ترتبط به طرحها الأخ هنية في تلك المداخلة وكلها تركب الموجة الإيجابية والمسؤولة، تظل تثير الأسئلة وتفتح الباب أمام الجدل الموضوعي:

أول الأسئلة وأهمها يظل هو:

اذا كانت هذه قناعات ومبادئ ورؤى وتوجهات حركة حماس، فلماذا لا نرى ونعيش أجواء وأفعالاً وتحركات جادة ومخلصة ومبادرة تعمل لنقلها، عبر مقترحات محددة وواقعية، الى حيز الفعل والتطبيق، وبالتوافق والتعاون مع القوى والتنظيمات الأخرى؟

يستحضر القهر في هذا السؤال ان معظم التنظيمات الأخرى تقول كلاماً قريباً جداً من كلام الأخ هنية، ان لم نقل متطابقاً معه.

ويزيد من حمولة القهر، ان الظرف العام الذي يعيشه الشعب الفلسطيني ونضاله الوطني وكل قواه التنظيمية السياسية والمجتمعية هو على درجة استثنائية من الخطورة، وعلى درجة سافرة تماما من المخاطر والتهديدات الماحقة لكل المشروع الوطني ولكل أهداف النضال الوطني المرحلية منها والاستراتيجية.

وهو ما يجعل التوحد لمواجهة تلك المخاطر والتهديدات الأولية الوطنية المتصدرة والأكثر إلحاحاً وذات الافضلية المطلقة، وعلى حساب أي رغبات او طموحات او مشاريع خاصة.

غياب هذه الأولوية يستحضر الشك المشروع بأن كل الكلام الجميل من حركة حماس، ومن غيرها، هو للاستهلاك الإعلامي بينما يبقى في حقيقته على طلاق بائن مع الجدية والمسؤولية.

يتفرع عن السؤال الأول والأهم المذكور، أسئلة أخرى تسير في اتجاهه وتحمل بعض قهره:

لماذا رفضت حركة حماس مجرد اللقاء مع وفد حركة فتح الذي حضر من الضفة الغربية الى غزة للقاء والتباحث معها بالدرجة الأولى، حول الاتفاق على تحرك مشترك لإنجاز الضرورة الوطنية الأولى المذكورة ؟

ولماذا "شجعت" التنظيمات الأخرى وشخصيات وطنية بعدم اللقاء معه أيضا؟

- لماذا لم تشارك في الاجتماع القيادي للتنظيمات السياسية الذي عقد في رام الله في 19/5 لتطرح فيه افكارها ومقترحاتها وحتى مطالبها، ولترمي بثقلها للخروج بأفضل النتائج، ثم لتعلن، بعد المشاركة والمحاولة الجادة والإيجابية، عدم موافقتها على نتائجه إذا لم تقتنع بالنتائج المقرة.

وهذا بديل أفضل كثيراً من المقاطعة بناء على استقراء ذاتي سلبي ومسبق للاجتماع ونتائجه.

مثل هذه المواقف من حركة حماس تدفع باتجاه تفسيرات لها ولأسبابها تستحضر الذاتية والتمسك بالانفرادية والاستقلالية، وتعيد طرح السؤال القديم حول حقيقة قناعاتها ومواقفها، منذ بداية قيامها، من منظمة التحرير بوصفها الإطار الموحد لكل الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والمجتمعية والقائد لنضالاته الوطنية.

ومعه السؤال القديم والمترافق أيضاً، حول استعدادها القبول بأن تكون واحدة من التنظيمات المنخرطة بالمنظمة وبأطرها الى جانب التنظيمات الأخرى، ودون "المفاصلة" المبالغ فيها حول الحجم والمسؤوليات والمواقع والدور.

غياب الانتخابات الديموقراطية الدورية: العامة منها والمحلية، عندما ظل اجراؤها متاحاً وممكناً لسنوات (ومازال بعضها ممكناً حتى الآن)، مع استعداد الانضباط لنتائجها.

هذا الغياب، أسهم بشكل واسع بوجود الحال الموصوف، وأسهم في استمراره، والخوف ان يسهم في استدامته أيضاً.

وهذا الغياب سمح- ولا يزال يسمح - لأطراف عديدة، الادعاء انها تمثل "الشعب" وتنطق باسمه وتحدد مواقفها على هدي رغباته ومصالحه، وتعطي لنفسها حجوماً وأدواراً مبالغاً فيها، بينما هي في الحقيقة بعيدة عن ذلك، وبعيدة جداً بالنسبة للبعض منها.

ان الظروف شديدة الخطورة التي تمر بها القضية الوطنية الفلسطينية بشكل عام، تجعل من التوجه الجاد والمخلص لتحقيق وحدة النضال الوطني وهيئاته وأدواته، ومن التجاوب مع كل محاولة وطنية وجادة لتحقيق ذلك، مقياساً أولاً للوطنية الفلسطينية.