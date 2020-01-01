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اكتشاف عشرات الالاف من السلاحف البحرية الخضراء في استراليا

السبت 13 يونيو 2020 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف عشرات الالاف من السلاحف البحرية الخضراء في استراليا


وكالات / سما /

كشفت صور التقطتها طائرة مسيرة أن الأماكن التي تضع فيها سلاحف البحر الخضراء في أستراليا بيضها أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقا ، حيث يوجد فيه عشرات الآلاف من السلاحف..

وأحصى الباحثون أنواع السلاحف المهددة بالانقراض، والتي تحمل الاسم العلمي شيلونيا ميداس في جزيرة رين في منطقة الحاجز المرجاني العظيم بمساعدة طائرة مسيرة، وفوجئوا أن ما يصل إلى 64000 سلحفاة طافت حول الجزيرة المرجانية لوضع بيضها بين نوفمبر تشرين ثان/و آذار / مارس ، وهذا العدد هو تقريبا ضعف العدد السابق.

وقال الباحثون إن ذلك كان نتيجة لتقييم صور الطائرة المسيرة التي تم التقاطها في كانون أول/ديسمبر 2019 كجزء من "مشروع استعادة جزيرة رين".وقبل استعراض الصور ، افترض العلماء أن حوالي 36000 سلحفاة خضراء فقط تضع بيضها هناك كل موسم.

وتضع السلحفاة البحرية الخضراء ما يصل إلى 600 بيضة بحجم كرة التنس في الموسم الواحد و بعد وضع البيض ، تختفي السلاحف في البحر مرة أخرى ، وتتركها تفقس في الشمس والرمال الدافئة.

#سلاحف

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