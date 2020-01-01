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فيديو.. شاهد قدرة أحد أفضل هواتف هواوي على تحمل النار والكسر!

السبت 13 يونيو 2020 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. شاهد قدرة أحد أفضل هواتف هواوي على تحمل النار والكسر!


وكالات / سما /

عاودت قناة JerryRigEverything الشهيرة على يوتيوب إثارة متابعيها ببثها مقطع فيديو يظهرإخضاع أحد أشهر الهواتف الموجودة في الأسواق لاختبارات قاسية جدا.

وفي المقطع الذي نشرته القناة هذه المرة قام الخبراء فيها باختبار قدرة هاتف P40 Pro أحد أفضل هواتف هواوي، على تحمل الكسر والخدش وحتى النار.

وأظهر الخبير في القناة كيف قام بتجريح شاشة الهاتف بأداة حادة حيث أبدت مقاومة جدية للخدوش، وحصلت على تقييم من الدرجة السادسة بالنسبة للعلامات الطفيفة التي تركتها الشيفرة عليها، وعلى تقييم من الدرجة السابعة بالنسبة للخدوش الظاهرة.

أما الغطاء الزجاجي المخصص لحماية الكاميرا الخلفية فقد أظهر قدرات ممتازة هو الآخر بالنسبة لمقاومة الخدوش، فيما تعرض الطلاء الخارجي للهيكل لأضرار واضحة بعد تجريحه بالشيفرة.

وبعد تعريض شاشة الهاتف لنار الولاعة لمدة 30 ثانية تقريبا بقيت على الشاشة بعض آثار الحرق، لكن عملها لم يتأثر إطلاقا بهذه العملية.

وفيما يخص متانة هذا الهاتف فقد حاول الخبير ثني الهيكل بكلتا يديه، لكن الهيكل أظهر قدرات ممتازة في هذا الاختبار ولم يتعرض للتشوه أو الالتواء

#هواوي #هواتف

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