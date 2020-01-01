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راشفورد: لن أتوقف حتى أطعم كل طفل جائع

السبت 13 يونيو 2020 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
راشفورد: لن أتوقف حتى أطعم كل طفل جائع


وكالات / سما /

استمر المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد في خطته نحو "إطعام كل طفل جائع في بريطانيا"، بتبرع جديد بمبلغ ضخم.

ومن خلال عمله مع منظمة "فير شير" الخيرية خلال جائحة كورونا، والتي كانت تهدف لجمع 126 ألف دولار، لإطعام الأطفال الذين كانوا يعتمدون على وجبات المدارس، التي توقفت عن استقبال الطلاب بسبب تفشي الفيروس.

وبمساعدة ماركوس راشفورد، هداف مانشستر يونايتد الإنجليزي، استطاعت المؤسسة جمع المبلغ المطلوب في غضون أيام، بفضل مساعداته وترويجه للمنظمة.

ولم يكتف هداف "الشياطين الحمر" بهذا القدر، بل استمر بالترويج للمنظمة ومطالبة مشجعيه بالتبرع، حتى ساهم بجمع أكثر من 25 مليون دولار لإطعام الأطفال.

ونشر راشفورد على حسابه الشخصي على تويتر: " لدي خبر رائع، حققنا هدفنا المالي وسنوفر 3 ملايين وجبة للأطفال المحتاجين في بريطانيا.. سأستمر بدعم هذا الأمر حتى لا يضطر أي طفل في بريطانيا للقلق بشان وجبته اليومية. نحن في 2020 وهناك عائلات محتاجة في إنجلترا".

وحصل راشفورد على وسام خاص من نقابة الشرطة في مدينة مانشستر وضواحيها، بسبب أعماله الخيرية الكثيرة في المدينة.

ويعتبر المهاجم البالغ من العمر 22 عاما من أفضل المهاجمين في إنجلترا، كما يعول عليه المنتخب الإنجليزي كثيرا في البطولات القادمة، مثل كأس أوروبا.

#ماركوس راشفورد

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