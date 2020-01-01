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كوتينيو يُمثل أزمة لنادي برشلونة

السبت 13 يونيو 2020 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوتينيو يُمثل أزمة لنادي برشلونة


وكالات / سما /

كان بيع كوتينيو ضمن استراتيجية نادي برشلونة الرئيسية في سوق الانتقالات ولكن الأمر أصبح شاقاً في ظل تأثيرات جائحة فيروس كورونا السلبية على اقتصاديات الأندية.

كوتينيو ، دخل ضمن اهتمامات عدداً من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان البلاوجرانا يريد أن تتم عملية في أقرب وقت ولكن هذا لم يحدث.

وأوضحت صحيفة الماركا أن فكرة برشلونة كانت تنص على أن يتم بيعه قبل 30 يونيو، بحيث يتم إدخال مبلغ بيعه قبل إغلاق الميزانية العمومية للسنة الماضية.

أضافت أن برشلونة كان يأمل في بيعه بمقابل 70 مليون يورو ولكن ذلك أصبح صعباً للغاية في هذا التوقيت لأن البارسا لا يملك أي عرض رسمي لضم النجم البرازيلي.

لعب كوتينيو هذا الموسم مع فريق بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة لكن النادي الألماني لا ينوي الاحتفاظ به.. ولذلك وقبل أكثر من أسبوعين من اقتراب موعد 30 يونيو فإن خيارات بيعه حتى الآن تبدو قليلة للغاية لأن البرازيلي لن يكون بأي حال من الأحوال صفقة انتقال سهلة بالنظر إلى سعر انتقاله المتوقع ومسيرته.

لذا فإن البارسا بدأ يستسلم حقيقة أن بيع كوتينيو إذا حدث في النهاية فسوف يكون في المستقبل ولن يمكن العمل على إدخاله ضمن ميزانية النادي للموسم الحالي.

أحد الخيارات التي يثق بها برشلونة هو نيوكاسل ولكن حتى الآن لم يتم إكمال إجراءات انتقاله للمجموعة السعودية الاستثمارية، ولذا لن يتمكن النادي الإنجليزي من مباشرة أعماله في هذا الوقت.. ولكن هناك احتمال آخر وهو نادي تشيلسي.

#برشلونة #فيليب كوتينيو

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