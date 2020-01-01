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كروس يُلّمح لصعوبة انضمام مبابي إلى ريال مدريد

السبت 13 يونيو 2020 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
كروس يُلّمح لصعوبة انضمام مبابي إلى ريال مدريد


وكالات / سما /

قال توني كروس، نجم نادي ريال مدريد، إلى أن اللاعبين أمثال كيليان مبابي وجادون سانشو يحظون باهتمام جل أندية أوروبا، بسبب جودتهم وإمكانياتهم التي لا تُخطئها العين، لكنه استبعد انضمامهما إلى النادي الملكي.

كما تحدث النجم الألماني عن عودة الدوري الإسباني من جديد، والصراع حامي الوطيس بين ريال مدريد وبرشلونة على لقب الليجا، بعد فترة توقف طويلة بسبب تفشي وباء كورونا.

وقال الدولي الألماني في تصريحات أدلى بها لمجلة (دازن): “مبابي، سانشو وهافيرتز؟ إنهم لاعبون مثيرون للاهتمام لعدة أندية لأنهم شباب وذو جودة عالية، ولكنني سمعت الكثير من الأسماء التي اقترنت بريال مدريد خلال السنوات الـ6 الماضية، وفي 80% من الحالات حدثت أشياء مختلفة”.

وتحدث كروس عن وضعية ريال مدريد هذا الموسم، بقوله: “كنا نفتقر إلى ثبات المستوى، وإلا، كنا سنتصدر الليجا قبل توقفها، لا يسعنا إلا أن نأمل أن يتخلى برشلونة عن بعض النقاط”.

وتابع: “كما يعتمد الأمر على من يكون لدينا أقل عدد من الإصابات، سنحتاج إلى كل لاعب. أفضل فريق يُدير هذه الوضعية المجهولة سيُتوج بطلاً في نهاية المطاف”.

وأضاف: “في ريال مدريد يجب أن يكون هناك دائماً لقب واحد على الأقل إذا أردنا التحدث عن موسم ناجح. بدون لقب، لا يكون الموسم سيئاً تلقائياً، لكن العام الماضي ببساطة لم يكن جيداً”.

واختتم بالقول: “مخاوف من العودة؟ كانت الأرقام في إسبانيا أسوأ بكثير مما كانت عليه في ألمانيا. ولهذا السبب كانت فترة الراحة أطول. ولكن الجميع يريد العودة إلى طبيعته وهذا يشمل كرة القدم. نأمل أن تسير العملية كما هي في ألمانيا”.

#ريال مدريد #توني كروس #كيليان مبابي

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