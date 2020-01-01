يديعوت : قلق إسرائيلي من عواقب الضم في قطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية: إنه "على الرغم من أن تنفيذ خطة الضم سيكون في الضفة الغربية وغور الأردن، إلا أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أكثر قلقًا من عواقب هذا الضم من جهة قطاع غزة".



وأضافت الصحيفة، أنه "في مثل هذه الحالة ستجد حركتي حماس والجهاد الإسلامي صعوبة في عدم الرد من القطاع وافتعال تصعيد أمني، وقد تكون أعمال إطلاق البالونات مقدمة لأسابيع من التوتر".

وأشارت الصحيفة إلى أن "إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة هو استعراض للقوة والقدرة، بهدف الإشارة لإسرائيل بعدم الرضا في غزة"، وفق تعبير الصحيفة.