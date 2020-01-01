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بلاطة يجلس على عرش دوري المحترفين

السبت 13 يونيو 2020 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلاطة يجلس على عرش دوري المحترفين


رام الله / سما /

توّج فريق مركز بلاطة بلقب دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه, عقب انتصاره الكبير على نظيره هلال القدس (4-1), ضمن منافسات الأسبوع العشرين من المسابقة.

وسجل رباعية "الجدعان" موسى الترابين "هدفين" (38 و78), ويحيى السباخي (15), وليث خروب (73), وأحرز هدف حفظ ماء الوجه لهلال القدس محمود عويسات (5).

ورفع الفائز رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة, ليحصد اللقب رسميا بفارق 7 نقاط أمام ملاحقه المباشر شباب الأمعري, في ظل بقاء جولتين فقط على النهاية, وتوقف رصيد الخاسر عند 30 نقطة في المركز الرابع مؤقتا.

وفي مباريات أخرى, تفوق شباب الأمعري على أهلي قلقيلية (6-1), وشباب السموع على ترجي واد النيص (3-0), وأهلي الخليل على ثقافي طولكرم (2-0).

#مركز بلاطة

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