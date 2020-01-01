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"نادي دير البلح" بطلا لدوري جوال لكرة اليد للموسم 2020/2021

السبت 13 يونيو 2020 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"نادي دير البلح" بطلا لدوري جوال لكرة اليد للموسم 2020/2021


الوسطى / سما /

اختتم الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد في المحافظات الجنوبية مساء يوم الاربعاء، فعاليات دوري جوال لكرة اليد ، بتكريم بطل الدوري "فريق نادي دير البلح" وتتويجه لقب البطولة للموسم الحالي، جاء ذلك خلال مراسم تكريم صاحب اللقب والنوادي المشاركة، بحضور طاقم الاتحاد واللجنة الأولومبية ورؤساء النوادي وممثلين عن شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال" راعي الدوري ، في ملعب صالة الشهيد سعد صايل بغزة.

وشارك في دوري جوال لكرة اليد للموسم 2020/2021 أربعة فرق هي: خدمات البريج، خدمات النصيرات، نادي الصلاح الرياضي، اتحاد دير البلح، ليتوج اتحاد دير البلح بطلا للموسم الحالي بعد مباراة حماسية جمعت خدمات النصيرات معه في المباراة النهائية.

يجدر الإشارة إلى ان شركة جوال الراعي الدائم للرياضة الفلسطينية، تقدم دعمها المستمر لعدد كبير من الرياضات الفلسطينية، ودعم المنشات الفلسطينية بتجهيز بنيتها التحتية، كما تعتبر السباقة بين شركات القطاع الخاص في مبادرتها ورعاياتها للقطاع الرياضي في جميع محافظات الوطن .

#نادي دير البلح #دوري جوال #كرة اليد

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