مسؤولة إماراتية : نريد التصديق بأن إسرائيل ليست عدوًا

القدس المحتلة / سما /

نشرت المستشارة الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإماراتية، هند العتيبة، تغريد بالعبرية، على حسابها في تويتر، يوم أمس الجمعة، قالت فيها: "في الإمارات وفي معظم أنحاء العالم العربي، نود أن نصدّق أن إسرائيل تشكل فرصة وليست عدوًا".

ووفقًا للعتيبة: "نحن نواجه الكثير من الأخطار المشتركة ونرى الإمكانات الهائلة لعلاقات أكثر سخونة. قرار إسرائيل بضم أجزاء من الضفة سيكون علامة لا لبس فيها. حول ما إذا كانت ترى الأمور بالمنظار نفسه".

وتأتي التغريدة بعد مقال نشره وزير الدولة والسفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بشأن إمكانية ضم إسرائيل لأجزاء من المناطق.

وحذر العتيبة في مقاله من أنه إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، فسيؤثر ذلك سلبًا على تطبيع العلاقات بين القدس والدول العربية.

وكتب: "كون الضم عملاً أحاديًا ومحسوبًا، فإن الإعلان عنه يشكل استيلاءً غير قانوني على الأراضي الفلسطينية. إنه يتحدى الإجماع العربي – بل والدولي – بشأن حق الفلسطينيين في تقرير المصير".