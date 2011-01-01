أنباء عن تدهور صحة المطرب جورج وسوف

وكالات

كشفت تقارير صحفية عن تدهور الحالة الصحية للفنان السوري جورج وسوف.



وذكر موقع "مبتدا" المصري ، نقلا عن مصادر مقربة من المطرب المعروف، أنه لم يستطع استكمال أحدث أعماله الفنية، وهي أغنية "حلاوة الروح"، بسبب حالته الصحية.



وكان آخر ظهور لجورج وسوف على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر نيسان/ أبريل، من خلال رسالة مصورة من داخل منزله، يحث فيها جمهوره على ضرورة البقاء في منازلهم خوفا من تعرضهم للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.



وقال جورج وسوف في رسالته؛ إن الوضع الحالي شديد الصعوبة، وأن هذا الفيروس "خابط الكرة الأرضية" على حد تعبيره.



وجورج مطرب سوري من مواليد 1961، وتعرض في عام 2011 لجلطة دماغية إثر إهماله لتناول دواء الضغط الخاص به، حيث غاب فيها عن الوسط الفني مدة ثلاث سنوات، وكان في هذه المدة يتنقل في عدة دول عربية وأوروبية لتلقي العلاج، وعلى إثرها أصيب بشلل نصفي في نصفه الأيسر.



وكان أول ظهور له بعد الوعكة في برنامج خاص (قول يا ملك) على قناة الحياة والجديد، مع الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان عام 2014، حيث كان بداية عودته إلى الساحة الفنية.