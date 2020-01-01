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وزير اماراتي : نوظف علاقاتنا ضد ضم الضفة

السبت 13 يونيو 2020 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير اماراتي : نوظف علاقاتنا ضد ضم الضفة


رام الله / سما /

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، إن بلاده توظف شبكة علاقاتها وطرحها المتوازن للقضية الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة ضد قرار إسرائيلي بضم أراض فلسطينية.

وكتب قرقاش على "تويتر": "مصداقيتنا وشبكة علاقاتنا وطرحنا المبدئي والمتوازن نوظفه في هذه المرحلة الحرجة والصعبة ضد الضم الغير شرعي للأراضي الفلسطينية في خطة تحرك تتسق مع التوجه العربي والدولي".

وأضاف: "التجاوب الدولي مع التحرك الإماراتي مشجع ويتصل بقلق العواصم من القرار الإسرائيلي المتوقع، الإمارات من خلال تحركها المدروس تفند تصريحات بنيامين نتنياهو بخصوص العلاقات مع العالم العربي"، محذرا من تداعيات وخطر التوسع الاستيطاني على المنطقة.

وأوضح، أنه "في خضم القلق العربي والدولي الكبير تجاه القرار الاسرائيلي المتوقع اختارت الامارات أن تتحرك بكل السبل الدبلوماسية المتاحة لمواجهة هذه الخطوة بكل ما تحمله من مخاطر على مسار السلام واستقرار المنطقة".

وفي إشارته إلى مقال للسفير الإماراتي يوسف العتيبة، نشرته (يديعوت أحرونوت)، قال: "الإمارات تبرز من خلال تحركها الدبلوماسي وتصريحات وزير الخارجية وسفيرها لدى واشنطن كأحد أهم الأصوات المؤثرة والمحذرة فيما يخص الخطط الإسرائيلية لضم أراضي فلسطينية، في مخالفة صريحة للإجماع العربي والدولي".

#ضم الضفة #الامارات #اسرائيل

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